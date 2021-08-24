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عاجل.. انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أكد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، أن انفجارا استهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب محافظة ذي قار جنوبي العراق.

 

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصدر قوله إن عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة ذي قار دون إصابات تذكر.

 

يأتي ذلك بعد ساعات من إصابة مسؤول عسكري كبير برصاص قناص داعشي، خلال عملية أمنية ضد التنظيم شمالي العراق.

 

وقال مصدر أمني عراقي،  وفقا للعين، إن "قوات من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين شنت عمليات أمنية لتطهير مناطق جلام الدور والعيث شرقي المحافظة واشتبكت مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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