انت الان تتابع خبر علماء يبتكرون هياكل ثلاثية الأبعاد شبيهة بالدماغ لدراسة وعلاج أمراض المخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد الموقع، بأن الباحثين في المركز الأمريكي، ابتكروا أشباهًا عضوية دماغية، وهي عبارة عن هياكل ثلاثية الأبعاد، نمت من الخلايا الجذعية البشرية، وتُظهر الموجات الكهربائية الناجمة عن نشاط المخ، مثل الذي يحدث في الدماغ البشري الحي.ومن شأن ذلك، مساعدة العلماء على دراسة الأسباب التي تؤدي للإصابة بالكثير من الأمراض العصبية، مثل متلازمة ريت، وهو مرض نادر يُسبب اضطرابات في النمو، وإعاقات حركية ونوبات صرع.

واستخدم الباحثون الهياكل العضوية الدماغية بتقنية ثلاثية الأبعاد، والتي تم الحصول عليها من خلايا جذعية لمرضى مصابين بمتلازمة ريت، وتمكنوا بالفعل من متابعة النشاط الكهربائي المصاحب للنوبات، وهو أحد الأعراض المميزة لهذه الحالة العصبية، وهذا يُسهّل على المختصين فهم طبيعة المرض بشكل واقعي، يحاكي الذي يحدث في المخ الحي لاختيار إستراتيجية العلاج المناسبة للمريض.



وأكد الباحثون القائمون على الابتكار، أن هذه الهياكل الدماغية تفتح آفاقًا مستقبلية أمام الأطباء، لدراسة المرض بشكل أعمق، وأوضحوا -أيضًا- أسبابه، واختبار العلاجات المحتملة ومدى فاعليتها.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، البروفيسور بينيت نوفيتش، إنه على مدار الـ 10 سنوات الماضية، عكف الباحثون على استخدام خلايا الجسم المختلفة، مثل خلايا الدم أو الجلد، وتحويلها في المختبرات لخلايا جذعية من خلال استخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، لمحاكاة نشاط الأعضاء البشرية، لدراسة أسباب وماهية الكثير من الأمراض، أملًا في التوصل لعلاجات فعالة.

وتابع نوفيتش، أن تطبيق هذا الشيء على الدماغ البشري، كان بمثابة تحدٍ صعب، حيث تحتم عليهم إخضاع الخلايا للعمل مع بعضها، على غرار الخلايا العصبية في المخ البشري الحقيقي، لتحديد الأنماط المتعلقة بالأنشطة الدماغية، وما تنطوي عليه من اضطرابات، تكون مؤشرًا على وجود الأمراض العصبية.

وأضاف الدكتور رانمال ساماراسينغ، أحد المشاركين في الدراسة الجديدة، أنه باستخدام الأشباه العضوية والهياكل الدماغية ثلاثية الأبعاد، يمكنهم وضع نموذج ليس -فقط- لبنية المخ، ولكن لوظائفه أيضًا.

