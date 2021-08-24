شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يلتقى وفود نادى القيادات الشبابية بمحافظات القناة وسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بوفود نادي القيادات الشبابية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد الذي اطلقته وزارة الشباب و الرياضة.

و في بداية حديثه، رحب المهندس عمرو عثمان بالشباب ووجه التحية و الشكر و التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الشباب ومؤسس الجمهورية الجديدة و الذي أطلق عام 2016 عام الشباب المصري إيمانًا بقدرات الشباب .

وناقش الوفد مع نائب المحافظ الإنجاز الذي تحقق في عدد من المشروعات القومية المنتشرة في ربوع الدولة و من ضمنها قناة السويس الجديدة و الأنفاق التي ربطت سيناء بالوادي عن طريق محافظة بورسعيد لتصل إليهم التنمية، و أيضا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما بها من مصانع و مناطق لوجيستية، وذلك لموقع بورسعيد المتفرد الذي يعتبر بوابة التجارة وبوابة العبور لسيناء.

تحدث نائب محافظ بورسعيد في اللقاء الذي حضره 140 شاب وفتاة عن ضرورة استثمار القيادات الشبابية الواعدة لفرصة قناعة القيادة السياسية وايمانها بالدور الذي يلعبه شباب مصر وسواعدها في بناء الجمهورية الجديدة .

وأشار إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 عاما للشباب المصري كان بمثابة انطلاق الدولة ومؤسساتها نحو التأهيل و التدريب و التمكين الحقيقي للشباب في كافة المجالا، وتأتي محافظة بورسعيد في صدارة المحافظات التي أولت اهتماما كبيرا بمنح القيادات الشابة فرصة تقلد المناصب في دواوين المؤسسات الحكومية بالمحافظة والذين أظهروا نجاحات علي أرض الواقع.

كما أبدى المهندس عمرو عثمان سعادته البالغة بلقاء القيادات الشبابية الواعية المحبة للوطن والمدافعة عن قضاياه في مواجهة الشائعات التي يطلقها أهل الشر ضمن محاولاتهم اليائسة والفاشلة لعرقلة جهود الدولة في شتى المجالات.

كما تضمن اللقاء الحواري مع شباب محافظات القناة وسيناء الذي استضافته المدينة الشبابية ، استعراضا للمشروعات القومية والتنموية التي أقيمت علي أرض بورسعيد بسواعد شبابها والتي جعلتها قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية وعظمت من فرص المحافظة في جذب استثمارات لرؤوس أموال عربية وأجنبية ومحلية، فتعتبر بورسعيد أول المحافظات إنفاقا على المشاريع القومية في آخر ٧ سنوات و من هذه المشروعات مشروع الأنفاق العابرة لقناة السويس التي أصبحت تربط بين سيناء والمحافظات الأخري وكذلك شبكة الطرق وإنشاء الأرصفة البحرية وتحديث الموانئ خاصة بالمنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس بالإضافة إلى التحول الرقمي و التأمين الصحي الشامل .

وأكد نائب محافظ بورسعيد أن الرئيس السيسي هو الراعي الرئيسي للشباب المصري والداعم للقيادات الشبابية ودائما ما يؤكد فخامته علي منح كل الفرص للشاب المصري حرصا علي توفير كل السبل لانجاح مهمة الشباب للنهوض بالدولة.

واختتم حديثه بالإعراب عن تقديره للدور الذي تلعبه وزارة الشباب و الرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة.