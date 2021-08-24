"مجموعة السبع" ترفض الاعتراف بـ"طالبان" قبل التنسيق مع مجلس الأمن

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أعلنت مجموعة الدول السبع، الثلاثاء، رفضها الاعتراف "أحاديا" بنظام طالبان في أفغانستان دون التنسيق مع مجلس الأمن.



وأغلق زعماء دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان) الباب مؤقتا أمام إمكانية إصدار اعتراف رسمي موحد بطالبان قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن.

والاعتراف هو خطوة سياسية تتخذها الدول ذات السيادة وتترتب عليها آثار مهمة، بما في ذلك السماح لطالبان بالحصول على المساعدات الخارجية التي كانت تعتمد عليها الحكومات الأفغانية السابقة.

كانت وسائل إعلام أفغانية، قالت الثلاثاء إن طالبان عينت بالوكالة وزيرا للمالية وآخر للداخلية، ورئيسا للمخابرات، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ولم تعلن حركة طالبان حتى الآن رسميا هذه التعيينات، ولا أسماء الوزيرين، ورئيس المخابرات.

وجددت الحركة دعوتها قبل يومين، لجميع أطياف الشعب الأفغاني لاغتنام الفرصة من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة.

وأحدثت سيطرة حركة طالبان المفاجئة على أفغانستان هذا الشهر، مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وهروب رئيس البلاد أشرف غني، اضطرابا لدى الحكومات الأجنبية وأثارت موجة من الذعر والهروب الجماعي من البلاد.

وينص اتفاق أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2020 صراحة على أن الحركة "غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة كدولة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أن حركة طالبان "سيُحكم عليها من خلال أفعالها" وليس أقوالها، في تحذير يأتي عشية قمّة افتراضية لمجموعة الدول السبع يعتزم خلالها الرئيس الدوري للمجموعة دعوة حلفائه لزيادة "دعمهم للاجئين والمساعدات الإنسانية".