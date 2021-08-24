الجيش الأمريكي ينصح بايدن بحسم قرار تمديد الإجلاء من أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

قالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن الجيش الأمريكي نصح الرئيس جو بايدن بالتوصل إلى قرار اليوم الثلاثاء حول احتمال تمديد عمليات الإجلاء في أفغانستان إلى ما بعد الـ31 من أغسطس (آب).



ويقول المستشارون العسكريون للبيت الأبيض إن القرار لابد أن يصدر في نهاية اليوم حتى يتسنى لهم الاستعداد لسحب 5800 جندي أمريكي على الأرض، بمعداتهم وأسلحتهم.

وإذا وافق بايدن، يتوقع الجيش "أياماً قليلة إضافية" لمحاولة إجلاء أكبر قدر ممكن، قبل سحب القوات.

وقالت الشبكة إنها علمت، أنه حتى مساء أمس الاثنين، لم يقرر بايدن إذا كان سيمدد الإجلاء أم لا، في حين لا ينصح العديد من مستشاري الرئيس بالتمديد بسبب الظروف الأمنية على الأرض في الأيام الماضية، والمخاطر الإرهابية.