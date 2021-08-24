شرطة أبوظبي تعد خطة شاملة لتأمين عودة الطلاب للمدارس

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أعدت شرطة أبوظبي خطة شاملة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد "2021 – 2022" بهدف تأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة الطلبة والكوادر التربوية.



وأكدت مديرية المرور والدوريات حرصها على تكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع، من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وذلك لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن الخطة تركز على نشر دوريات المرور على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي، والعين، والظفرة، حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء التوجه إلى المدارس، ومغادرتها، بالإضافة إلى توعية السائقين، بأهمية الانتباه، أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات، بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.

ودعا الأسر إلى الانتباه، أثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم في عبور الشارع، فضلًا عن استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع، أثناء فترة انتظار الحافلات.

وحث سائقي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وعدم الاقتراب، من الحافلات، قبل تحركها، كما دعتهم إلى عدم السرعة، أثناء قيادة الحافلة، وتنفيذ الاجراءات الوقائية، للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع "قف" الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها.

وأكد ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل، عند فتح ذراع "قف"، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق غرامة 500 درهم، و 6 نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح اشارة "قف"، أو عدم التزامه بتعليمات وإرشادات المرور، كما سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و 10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة "قف"، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

وتنفذ مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي برامج توعوية ووقائية، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للمواصلات، تستهدف مشرفي النقل والسلامة، وسائقي الحافلات، لتوعيتهم بأضرار المخدرات، والوقاية منها، وتشمل 15 محاضرة، تم عقد محاضرتين منها، واستفاد منها 240 سائقًا، من سائقي ومشرفي الحافلات، كما سيتم تنظيم برامج توعية مكثفة، لطلاب المدارس، خلال العام الدراسي الجديد.

وتشارك إدارة الشرطة المجتمعية، بقطاع أمن المجتمع، ومتطوعي "كلنا شرطة"، في توفير السلامة العامة، ووقاية الأبناء، وأولياء الأمور، من فيروس "كوفيد-19"، والحد من انتشاره، من خلال تقديم التوعية والتوجيه، بكيفية اخذ التدابير الاحترازية، حرصاً على صحتهم.