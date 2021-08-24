شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اختطاف طائرة إجلاء أوكرانية من أفغانستان وتوجهها لإيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت قد وصلت إلى كابل لتنفيذ عملية إجلاء لرعايا البلاد، وتوجهوا بها إلى إيران.

وأضاف نائب الوزير يفغيني ينين يوم الثلاثاء، "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وأوضح ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.