شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ ، موقعًا غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع، وأرضًا زراعية جنوب شرقي مدينة غزة، إضافة إلى استهداف محيط مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا، وموقعًا شرق حي الشجاعية، مشيرة إلى أن القصف تسبب بأضرار في الأماكن المستهدفة وفي بعض منازل وممتلكات الفلسطينيين القريبة، دون أن يبلغ عن إصابات.