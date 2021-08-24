الرئيس التشيكي يتهم مخابرات بلاده... بالتجسس عليه

23 أغسطس , 2021
الرئيس التشيكي ميلوس زيمان © East News
اتهم الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، جهاز المخابرات السرية في بلاده بالتنصت على أشخاص في دائرته المباشرة، وعليه هو شخصياً.
وقال زيمان في العدد الصادر اليوم الاثنين من صحيفة "بليسك": "عندما أتحدث مع هؤلاء الموظفين عبر الهاتف، أتعرض للتنصت".
وأوضح أن رئيس الوزراء أندريه بابيس، وعده بوقف المراقبة، إلا أنها مستمرة، وأنه علم بذلك من مصدر في جهاز المخابرات الداخلية.
ويشار إلى أن المخابرات الداخلية يحتاج إلى موافقة من المحكمة لمراقبة الهواتف.
ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم المخابرات العامة إنهم لن يعلقوا "على مزاعم الرئيس".
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