اخبار العالم

أسعار الذهب في الأسواق العراقية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أسعار الذهب في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.

حيث بلغ سعر البيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 369 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 364 الفاً.

 

وسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً ايضاً عند 339 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 334 ألفاً.

 

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.


الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا