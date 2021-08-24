تعرف على المدينة العربية الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وإفريقيا

وسجلت أبوظبي معدلا "عاليا جدا" في معيار الأمن الصحي وأمن البنية التحتية.

وأشار مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن "تصدر أبوظبي القائمة إقليميا، يؤكد مكانة الإمارة وجهة آمنة للعيش والعمل والاستثمار".



ولفت المكتب إلى أن أبوظبي "تصدرت التصنيف على الصعيد الإقليمي في جميع المحاور الأربعة لمؤشر المدن الآمنة منذ عام 2015".