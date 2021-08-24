بينهم ارهابيون.. القبض على 34 متهما وضبط اسلحة ومواد متفجرة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الوكالات الاستخبارية في (دائرة أمن بغداد، مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد) تمكنت من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق المادة 4/1 إرهاب في حين تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال الإرهابي الرابع بعد متابعة ميدانية وإسناد من القطعات الماسكة في قاطعي الكرخ والرصافة".وأضاف البيان، أن "مفرزة من استخبارات اللواء الـ(25) فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من ضبط عبوتين ناسفتين مع مساطر تفجير و(8) قذائف مدفع نمساوي عيار (155) ملم مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية جنوب بغداد".

واشار الى "اعتقال متهمين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل الفرقة الأولى شرطة اتحادية وأربعة متهمين من قبل الفرقة الثانية شرطة اتحادية ضمن قاطعي الكرخ والرصافة".

وبحسب البيان، "واصلت قطعاتنا الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشر، تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش تمكنت خلالها من اعتقال (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".



وفي السياق ذاته "تمكنت المفارز المشتركة من تنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: اعتقال (15) مُتَهَم وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة (12) سلاح مسدس غير مرخص ورمانة يدوية مع بندقية واحدة و(224) أطلاقة عتاد مختلفة، و(279) غم كرستال (44) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و (7) اجهزة للتعاطي".

ولفت البيان الى، "تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة".