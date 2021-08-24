انت الان تتابع خبر تظاهرة لاهالي منتسبي حماية مدير بلدية كربلاء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نظم العشرات من اهالي منتسبي حماية مدير بلدية كربلاء، اليوم الثلاثاء، تظاهرة أمام مبنى محافظة كربلاء.