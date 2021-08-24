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انت الان تتابع خبر تظاهرة لاهالي منتسبي حماية مدير بلدية كربلاء (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نظم العشرات من اهالي منتسبي حماية مدير بلدية كربلاء، اليوم الثلاثاء، تظاهرة أمام مبنى محافظة كربلاء.
وطالب الاهالي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بإعادة النظر بحكمهم لان الحكم جائر بحسب قولهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، إصدار حكم بالسجن لمدة 12 عامًا بحق تسعة من الضباط ومنتسبي الشرطة بتهمة التخاذل عن أداء الواجب أثناء مرافقة مدير بلدية كربلاء عبير سليم قبل أيام.