انت الان تتابع خبر طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "باجهوك نيوز" بأن طالبان عينت، اليوم الثلاثاء، وزيرا جديدا للمالية في أفغانستان، ورئيسا للمخابرات ووزير داخلية بالوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن "جول أغا سيكون وزيرا للمالية، وأن الصدر إبراهيم سيكون وزيرا للداخلية بالوكالة"، لافتة إلى أن "نجيب الله ستولى رئاسة المخابرات".
في حين أن "الملا شيرين، سيكون حاكم كابل، وحمد الله نعماني، عمدة العاصمة"، بحسب "باجهوك نيوز".
في حين أن "الملا شيرين، سيكون حاكم كابل، وحمد الله نعماني، عمدة العاصمة"، بحسب "باجهوك نيوز".