طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

وأشارت الوكالة إلى أن "جول أغا سيكون وزيرا للمالية، وأن الصدر إبراهيم سيكون وزيرا للداخلية بالوكالة"، لافتة إلى أن "نجيب الله ستولى رئاسة المخابرات".

في حين أن "الملا شيرين، سيكون حاكم كابل، وحمد الله نعماني، عمدة العاصمة"، بحسب "باجهوك نيوز".

