قبل سحب القرعة.. تعرف على تصنيف فرق دوري الابطال

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إن "قرعة دور المجموعات ستقام يوم الخميس في الـ26 من أغسطس المقبل، في حين تجري قرعة دور الـ16 في 13 ديسمبر، على أن تسحب قرعة الدورين، ربع ونصف النهائي، في الـ18 من مارس.