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انت الان تتابع خبر قبل سحب القرعة.. تعرف على تصنيف فرق دوري الابطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-24 | 10:47
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، تصنيف قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2021-2022.
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إن "قرعة دور المجموعات ستقام يوم الخميس في الـ26 من أغسطس المقبل، في حين تجري قرعة دور الـ16 في 13 ديسمبر، على أن تسحب قرعة الدورين، ربع ونصف النهائي، في الـ18 من مارس.
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