هند القحطاني تبحث علناً عن عريس يحبها بجنون من مشاهير العرب! (فيديو)

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر (سناب شات)، وهي تستمتع لأغنية (بدي حدا حبو)، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ثم تقول: (والله العظيم من جد أبي أحب وأنحب).

وتابعت الناشطة السعودية: (ما زال البحث عن حب مستمر، أعرف أنه في كثير يحبوني من خلف الشاشة.. لكن أنا ايش عرفني وكيف أعرف انو هذا الرجل فعلًا يحبني حب جنوني).

وكشفت هند أنها تريد حباً خالياً من المصالح، مضيفة: (فيه رجال مشاهير معجبة جدًا فيهم لكن ما أتجرأ اصرح لأنه حتمال يكون هناك نساء بحياتهم.. واحتمال يكون غير معجب فيني ولا أنا ستايله ولا ذوقه أو أنه شخصيتي ما تعجبه).

قائمة المشاهير العرب المعجبة هند بهم!

ثم اقترحت هند اقتراحاً غريباً وقالت: (ايش رأيكم أذكر قائمة المشاهير العرب (غير المرتبطين) اللي أنا معجبة جدًا فيهم.. عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم يتم التعارف ثم الحب ثم الارتباط).