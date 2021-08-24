طهران تنفي أنباء توجه طائرة مختطفة من افغانستان إلى إيران

وقال المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيرانية محمد حسن ذيبخش، إن الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد، وواصلت طريقها إلى كييف، مؤكدا أنها أقلعت من مطار مشهد مساء أمس بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا.ووعد المسؤول الإيراني بالكشف عن المزيد من التفاصيل بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، قال في وقت سابق من اليوم إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت قد وصلت إلى كابل لتنفيذ عملية إجلاء لرعايا البلاد، وتوجهوا بها إلى إيران.

إلا أن وزارة الخارجية الأوكرانية أصدرت تصريحا فيما بعد نفت فيه وجود طائرات مختطفة لأوكرانيا في المجمل.

ووضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو تصريحات نائب الوزير قائلا إن "نائب وزير الخارجية يفغيني يينين كان يشرح بشكل عام الصعوبات الكبيرة التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إجلاء الأوكرانيين من أفغانستان. كان الهدف هو التأكد من أن الأشخاص المحددين قد استقلوا الطائرة المعينة في ظروف آمنة، ثم عادوا بأمان إلى ديارهم".