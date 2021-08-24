السودان يعلن موافقة الأمم المتحدة على طلبه بسحب قوة حفظ السلام الإثيوبية من أبيي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة السودانية أن الأمم المتحدة وافقت على طلبها بسحب قوة حفظ السلامة الإثيوبية المتمركزة في منطقة أبيي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة مريم الصادق المهدي عقدت اجتماعاً إفتراضياً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بارفيت أنيانقا، وناقشت معه تطورات الأوضاع في منطقة أبيي والقوة الأمنية المؤقتة هناك "يونيسفا".

وأضاف البيان أن الاجتماع تمخض عن الاتفاق على سحب المكون الإثيوبي من القوة المؤقتة الأمنية في أبيي، خلال الثلاثة أشهر المقبلة بناءً على طلب السودان.

ورحبت وزيرة الخارجية السودانية بـ"استجابة الأمم المتحدة وتفهمها لطلب السودان القاضي باستبدال القوات الإثيوبية بدول أخرى، للمساهمة في حفظ السلام".

وتعهدت الوزيرة بـ"تسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من أبيي، واستقبال القوات البديلة، من الدول الأخرى".

كما تعهدت بإزالة كافة العقبات التي تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود بين السودان وجنوب السودان، للقيام بمهامها ودورها المطلوب.

وفي أبريل الماضي تقدمت الحكومة السودانية بطلب إلى الأمم المتحدة لسحب القوة الإثيوبية من أبيي، باعتبار أن أديس لم تعد طرفا محايدا.

وينتشر حوالي 3306 جندي إثيوبيً في أبيي، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مطلع العام الحالي.