المبعوث الأممي لليمن هانز جروندبرج يبدأ مهامه رسميا 5 سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ المعبوث الأممي الجديد إلى اليمن هانز جروندبرج مهامه الرسمية في الخامس من الشهر المقبل.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد عين السويدي هانز جروندبرج مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن جريفيث.

وتعيين السويدي مبعوثا أمميا إلى اليمن، لقي ترحيبا أمريكيا وآمالا في الوصول لحل دائم للصراع، وجاء بعد أكثر من شهر على انتهاء مهمة جريفيث.

وفي يونيو/حزيران الماضي انتهت مهمة جريفيث، الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ويعد جروندبرج رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن جريفيث.

ويشغل جروندبرج منذ سبتمبر/أيلول 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل بمجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.



ورأس أيضا قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة، والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر/كانون الثاني 2018.