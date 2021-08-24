تركيا تقصف مواقع للمعارضة الإيرانية شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد قيادي في حزب إيراني معارض لنظام طهران، اليوم الثلاثاء، بتعرض مواقع تابعة لهم شمالي العراق إلى قصف جوي تركي.

وقال القيادي في حزب الحياة الحرة الكردستاني، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إن "قصفاً تركياً جوياً استهدف مواقعنا في قضاء بنجوين، مما تسبب بإلحاق أضرارا كبيرة بحقول ومزارع الفلاحين لسكان المنطقة".

وأضاف القيادي الإيراني المعارض أان "المنطقة التي استهدفت لا توجد فيها مقار لحزب العمل الكردستاني الذي تطارده تركيا داخل العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد قائم مقام بنجوين زانا عبد الرحمن أن "القصف استهدف قرى بناويان، سالياو، كآني ميران، وقزلجو ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار".

وكان مصدر أمني أفاد بتعرض قرى تابعة لمحافظة السليمانية إلى قصف جوي عبر طائرة مسيرة دون تحديد هويتها.

وتواصل تركيا خروقاتها العسكرية ضد العراق منذ سنوات ولكن تصاعدت حدتها منذ منتصف العام الماضي.

وتسببت العمليات العسكرية التي يجري أغلبها عن الشريط الحدودي المحاذي لإقليم كردستان العراق بخسائر مادية وشرية كبيرة.

وتقع بعض الحملات العسكرية التي تشنها أنقرة، بعمق يصل لحدود 150 كم داخل عمق الأراضي العراقي، فيما تواصل بغداد تقديم مذكرات الاحتجاج الرسمي والتهديد باللجوء إلى المجتمع الولي لكبح الانتهاكات التركية.

