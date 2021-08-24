إعلام أفغاني: طالبان تعيّن وزيرين للمالية والداخلية ورئيسا للمخابرات بالوكالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء إن طالبان عينت بالوكالة وزيرا للمالية وآخر للداخلية، ورئيسا للمخابرات، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طالبان اختارت غول آغا وزيراً للمالية، والصدر إبراهيم، وزيرا للداخلية، ونجيب الله رئيساً للمخابرات، وجميعهم في المناصب بالوكالة.

وأمس الإثنين، أكدت طالبان أنها تجري مشاورات جادة حول تشكيل الحكومة الأفغانية.



وجددت الحركة دعوتها قبل يومين، لجميع أطياف الشعب الأفغاني لاغتنام الفرصة من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة.

وكان محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، قد صرّح في وقت سابق بأن الحركة "ستخرج بصيغة خاصة بتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن"، دون أن يحدد موعدا لذلك.



وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، بعد عملية عسكرية خاطفة استمرت 11 يوما ومنحتها سيطرة على الأغلبية العظمى من مدن البلاد.