إيران تكشف لغز الطائرة الأوكرانية "المختطفة" وتبحث عن "معلومات نهائية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر المتحدث باسم الهيئة الوطنية للطيران المدني الإيراني، محمد حسن ذيبخش، بوصول طائرة ركاب أوكرانية إلى مطار مدينة مشهد شمال شرق البلاد، غير أنه قال إنها حطت هناك للتزود بالوقود.

وقال ذيبخش، في تصريحات صحفية تابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران: "وصلت أمس طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية إلى مطار مدينة مشهد الدولي للتزود بالوقود، وبعد التزود بالوقود واصلت رحلتها إلى كييف بأوكرانيا".



واستبعد ذيبخش موضوع الاختطاف للطائرة الأوكرانية، وقال: "يجب التنسيق مع الجهات الأمنية بهيئة الطيران المدني والجهات العليا حتى يمكن توفير معلومات نهائية".

وأضاف: "سيتم نشر المزيد من المعلومات قريباً".

وكانت وسائل إعلام روسية قد نقلت عن وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، قولها إن مجهولين اختطفوا الطائرة الأوكرانية التي وصلت إلى كابول لإجلاء مواطنين أوكرانيين، وتوجهوا بها إلى إيران.