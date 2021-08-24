الانتخابات التكميلية بالدوائر المتبقية في إثيوبيا.. 30 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) أن 30 سبتمبر المقبل هو موعد إجراء الانتخابات التكميلية للانتخابات العامة التي أجريت في يونيو الماضي.



وقال بيان صادر عن مجلس الانتخابات الإثيوبي الثلاثاء إنه تم تحديد الـ30 من سبتمبر المقبل كموعد التصويت لإجراء الانتخابات التكميلية العامة المتبقية في الدوائر التي تم تأجيل الانتخابات بها بسبب مشاكل أمنية وأخرى فنية.

وكانت سوليانا شيملس، مستشارة الاتصالات بمجلس الانتخابات الإثيوبي، قالت في تصريحات صحفية سابقة إن الانتخابات التي أجريت في الـ21 من يونيو الماضي تمكن البلاد من تشكيل حكومة إثيوبية منتخبة.

وأضافت أن "نسبة تشكيل حكومة الأغلبية في البرلمان هي 1+50 أي أكثر من 274 مقعدا "، مشيرة إلى أن الانتخابات التي أجريت هي لأكثر من 400 مقعد في البرلمان في هذه الجولة وهو ما يمكن على إثره تشكيل حكومة منتخبة من الأغلبية الفائزة بعد صدور النتائج النهائية.

ووفقا لبيان مجلس الانتخابات الإثيوبي فإن تعديل موعد إجراء الانتخابات التكميلية الذي كان مقررا في الـ6 من سبتمبر تم بعد مناقشات مع الأحزاب السياسية المتنافسة لاعتبارات الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي برتوكان ميدقسا قدمت تقريراً حول أنشطة المجلس واستعداداته لإجراء الانتخابات التكميلية المتبقية في مختلف أقاليم إثيوبيا.

وقال إن الانتخابات التكميلية ستتم في إقليم الصومال وإقليم هرر وشعوب جنوب إثيوبيا إضافة إلى إجراء استفتاء لإقليم إثيوبي جديد بجنوب البلاد في نفس اليوم .

وكانت سوليانا شيملس مستشارة الاتصالات بمجلس الانتخابات الإثيوبي، قالت إن الانتخابات التكميلية ستشمل "الصومال الإثيوبي و27 دائرة أخرى التي تم تأجيلها بسبب مشاكل فنية وأمنية بإجراء انتخابات برلمانية بجولة ثانية بها في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل" قبل تشكيل الحكومة المنتخبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبعدها سيتم إضافة نتائج الحزب الفائز في الجولة الثانية للجولة الأولى "ولا توجد مشكلة في الصدد".

وذكرت مسؤولة الانتخابات الإثيوبية أن "المجلس لم يتلق أي طعون حتى الآن حول سير عملية الانتخابات والاقتراع والنتائج الأولية التي تم الإعلان عنها بمراكز الاقتراع".

وأعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي في الـ10 يوليو الماضي، فوز حزب "الازدهار" الحاكم في الانتخابات البرلمانية بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليها في الجولة الأولى للبرلمان ما يضمن فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات للحزب الفائز.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، أدلى الناخبون في إثيوبيا بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.

وتنافس بهذه الانتخابات نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.