مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعقد جلسة خاصة بالوضع في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء في جنيف، جلسة خاصة للنظر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بأفغانستان.



وافتتحت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، نزهة خان، الجلسة الخاصة التي تجري فعالياتها حاليا.

ويتوقع أن تقيم الجلسة الوضع الإنساني بأفغانستان، في ظل عمليات الإجلاء الجارية من مطار كابول، منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم قبل أكثر من أسبوع.

وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، في الجلسة إن معاملة حركة طالبان للنساء ستشكل "خطا أحمر"