شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قضايا هامة على أجندة لجنة الطاقة بـ"النواب".. "المقالب العشوائية" أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، على مدار أكثر من 58 ساعة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني بواقع 53 اجتماعا عدد من الملفات والقضايا الهامة التي تمس قضايا الطاقة والبيئة ذات آثر هام على الاقتصاد المصري صدر لها الكثير من التوصيات إلى الوزارات والجهات المختصة في ضوء طلبات الاحاطة فضلا عن الاتفاقيات والقوانين المتنوعة.

وفي هذا الصدد نستعرض القضايا والملفات الهامة التي كانت علي طاولة لجنة الطاقة والبيئة خلال دور الانعقاد الأول :

1- إغلاق مقالب القمامة العشوائية وإنشاء مصانع تدوير القمامة.

2- توصيل الغاز الطبيعي للمنازل .

3- ملفات تلوث المياه بالصرف الصحي والصناعي.

4- تحويل أسلاك الضغط العالي الهوائية إلى كابلات أرضية، إنارة الطرق.

5- مشاكل شبكات الكهرباء، والمشاكل الناتجة عن عدم انتظام قراءة عدادات الكهرباء.

6- معاملة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعيات الأهلية معاملة الشرائح التجارية .