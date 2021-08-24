محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء وتطوير مدارس زفتى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وتوسعة المدارس التي يجري إنشائها وتطويرها في قرى زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الدكتورة سميرة موسى الإعدادية بقرية سنبو الكبرى، والمتوقع انتهاء الأعمال بها منتصف شهر أكتوبر القادم بتكلفة مالية تقدر بمليون جنيه، وكذا تابع أعمال تطوير مدرسة تفهنا العزب الابتدائية الجديدة والمتوقع الانتهاء منها منتصف أكتوبر القادم بتكلفة مالية تقدر بـ ٦٠٠ ألف جنيه.

ووقف المحافظ على أعمال تجديد مدرسة كفر شمارة الابتدائية المشتركة، والتي يجري تجديدها بتكلفة ٦٠٠ ألف جنيه، وأعمال التجديد والإحلال الجزئي بمدرسة ميت الرخا الثانوية المشتركة والمتوقع الانتهاء منها في ٢٢ من ديسمبر القادم.

وأكد المحافظ أن مشروعات قطاع التعليم المنفذة بقرى زفتى يبلغ عددها ١٠٠ مشروع بتكلفة مالية ٣٤٤.٢٤ مليون جنيه، جرى البدء بـ ٥٩ مشروعًا منها بنسبة تنفيذ ٢٣٪؜.