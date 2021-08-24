التعليم العالي: أماكن إضافية لطلاب التقسيم ولا تأثير على طلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين في الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90%، يبلغ عددهم 1402 طالبًا، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة (علوم - رياضيات - أدبي).

أكدت الوزارة، في بيان، أن طلاب التقسيم تم تحديد أماكن إضافية لهم في تنسيق المرحلة الأولى، لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام في هذه المرحلة، وسيتم تطبيق نفس القاعدة في باقي مراحل التنسيق القادمة من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق لا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

وأكدت التعليم العالي حرصها الكامل على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وعدم انتقاص الأماكن التي تم إضافتها لطلاب "التقسيم" من الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .

وأهابت الوزارة بالطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومُتابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.​