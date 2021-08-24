وزير الاتصالات يصل أسوان لافتتاح مركز الخدمات البريدية بالمحمودية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

استقبل محافظ أسوان، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليوم الثلاثاء، لافتتاح عددًا من المشروعات التكنولوجية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك في مجال التحول الرقمي.

وتشمل زيارة الوزير افتتاح مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وتوقيع عددًا من اتفاقيات التعاون لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتأهيل شباب الخريجين 2021، وتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال التحول الرقمي والتنمية المجتمعية المستدامة.

فيما يفتح الوزير مركز الخدمات البريدية بالمحمودية، ويتفقد مدرسة الصم وضعاف السمع ضمن مشروع تطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الهمم، فضلًا عن تفقد مركز الإبداع بجامعة أسوان.