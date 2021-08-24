توفير 75 جهازًا لطباعة فواتير فورية لعملاء مياه الشرب بسوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء حسن عبدالغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، البدء في تفعيل منظومة الطباعة الفورية لفواتير مياه الشرب بالتعاون مع مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توفير 75 طابعة فورية متصلة بأجهزة الهاند هيلد المستخدمة حاليًا، لتوفير الوقت وطباعة فواتير العملاء، ما يقلل تكاليف الطباعة العادية وسهولة المتابعة وتقييم الأداء وحصر المبالغ المحصلة فوريًا.

وأشار "عبدالغني" إلى أنه سيجري تطبيق هذا النظام بفرع البلينا كمرحلة أولى لمنظومة الطباعة الفورية، على أن تعمم التجربة.