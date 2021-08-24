المتحدّث بإسم طالبان : المرأة ستتمتّع بحقوقها ولكن بالحجاب

اسماعيل عبد الحي - كشف المتحدث بإسم حركة طالبان، سهيل شاهين عن سبب السعي الكبير للأفغان لمغادرة البلاد وسط مزاعم الخوف السائدة على حياتهم والقلق حول مستقبل البلاد ووضع المواطنين وحقوق المرأة.

وقال شاهين في مقابلة مع "سكاي" البريطانية في الدوحة، ردا على سؤال فيما يخص سعي الأفغان إلى مغادرة البلاد وما يحصل في مطار كابل وسط الخوف من المستقبل على حياتهم: "أؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق بقلق أو خوف... إنهم يريدون الإقامة في الدول الغربية، وهذا نوع من الهجرة الاقتصادية لأن أفغانستان بلد فقير ويعيش 70٪ من سكانه تحت خط الفقر، لذلك يريد الجميع الإستقرار في الدول الغربية ليحيوا حياة مزدهرة... لا يتعلق الأمر بالخوف".

ولدى سؤاله بخصوص مقاطع الفيديو التي تزعم أنها تظهر عناصر طالبان وهم يتنقلون ويهددون الناس ويبحثون عن موظفين حكوميين سابقين، بالإضافة إلى تقارير عن إغلاق مدارس للفتيات في بعض المقاطعات، قال شاهين "كلها أخبار كاذبة... يمكنني أن أؤكد لكم أن هناك العديد من التقارير من قبل خصومنا تزعم ما لا يستند إلى حقائق".

وفيما يخص حقوق النساء والفتيات ووضعهن في ظل سيطرة طالبان، قال شاهين "لن يخسرن شيئا... فقط إذا لم يلبسن الحجاب، سيلبسن الحجاب... يجب أن تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي تتمتع بها في بلدك، ولكن بالحجاب".

وتابع شاهين قائلا "الآن إستأنفت المعلمات العمل... لم يفقدن شيئا... لقد إستأنفت الصحفيات عملهن، لم يفقدن شيئا".

ومع إقتراب تاريخ مغادرة القوات البريطانية والأمريكية وقوات الناتو من أفغانستان، سأل المحاور"ما الذي ستقوله طالبان لعائلات أولئك (يقصد الجنود الأمريكيين) الذين ماتوا وهم يحاولون مساعدة أفغانستان ؟!".

فرد المتحدث بإسم طالبان "إنهم إحتلوا بلادنا .. إذا إحتلينا بلادك.. ماذا ستقول لي .. لو قتلت أهلك في بلدك ماذا ستقول ؟ أعتقد أن كل الناس عانوا الكثير. إراقة الدماء.. الدمار.. كل شيء... لكننا نقول إن الماضي هو الماضي.. جزء من تاريخنا الماضي.. الآن نريد التركيز على المستقبل".

المصدر: news.sky.com