إجلاء نحو 11 ألف شخص من أفغانستان الاثنين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2021 9:34 صباحًا

تتواصل عمليات إجلاء آلاف الرعايا الغربيين والأفغان من أفغانستان عبر مطار كابل، وذلك عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

أعلن البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي وحلفاءه أجلوا ما يقرب من 11 ألف شخص آخرين على متن 50 رحلة جوية من أفغانستان أمس الاثنين.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للبيت الأبيض: “من الساعة 3:00 إلى 15:00 بحلول وقت الساحل الشرقي (10:00 حتي 22:00 بتوقيت موسكو) في يوم 23 أغسطس، تم إجلاء ما مجموعه حوالي 10.9 ألف شخص من كابل”.

وقام الجيش الأمريكي بـ15 رحلة جوية خلال هذا الوقت، مما أدى إلى إخراج 6.6 ألف شخص. وقام حلفاء واشنطن في التحالف بإخلاء 4.3 ألف آخرين في 34 طائرة.

ومنذ 14 أغسطس، قامت الولايات المتحدة بإجلاء أو تسهيل إجلاء ما يقرب من 48000 شخص من أفغانستان. وقال البيت الابيض: “منذ نهاية يوليو نقلنا نحو 53 ألف شخص”.

ووثق صحافيون بمقاطع فيديو المشاهد من خارج مطار حامد كرزاي في كابل للمدنيين الأفغان الذين يسعون إلى مغادرة أفغانستان.

وتظهر المقاطع تجمع المئات من الأفغان على أرضية مطار كابل أملًا في الخروج من البلاد.