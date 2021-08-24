بايدن يتخذ قراره حول تأجيل موعد إتمام الانسحاب من أفغانستان خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

من المقرر أن يتخذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قراره حول تمديد موعد إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان المقرر حاليا في 31 أغسطس، خلال 24 ساعة، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول، حسب الوكالة، إن بايدن لا يزال يفكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقا، لكن بعض مستشاريه أعربوا معارضتهم لتأجيل موعد انتهاء الانسحاب لأسباب أمنية.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الأمريكي قد يعلن عن نواياه خلال القمة الافتراضية لزعماء “مجموعة السبع” الثلاثاء.

وتنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها رحلات جوية مستمرة من مطار كابل لإجلاء عشرات آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية خلال حملتها في أفغانستان.

وسبق أن أمهلت حركة “طالبان” المتشددة، التي سيطرت على كابل ومعظم أراضي أفغانستان، الولايات المتحدة مهلة حتى 31 أغسطس لإكمال عملية الإجلاء، قائلة إنها لا تنوي الموافقة على أي تمديد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قد كشفت، الإثنين، عن موعد استكمال انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/آب رغم أن الرئيس “جو بايدن” لا يستبعد إمكانية تمديد الموعد النهائي.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “جون كيربي” قال :”نحن نركز على الانتهاء بحلول نهاية الشهر”، لافتاً إلى أنه “إذا كان تمديد هذا الموعد النهائي ضرورياً، فإن البنتاغون سيقدم خيارات للرئيس لاتخاذ القرار الصحيح”.