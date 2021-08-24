الملف الإيراني على طاولة اجتماع بايدن وبينيت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2021 9:33 صباحًا

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت توجه الى العاصمة الامريكية واشنطن في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مقاليد الحكم في إسرائيل ، حيث سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد الخميس.

ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن الملف الإيراني سيهيمن على مداولات القمة التي ستجمع نفتالي بينت والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

وأصدر البيت الأبيض أمس بيانا صحفيا قال فيه إن زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ستعزز علاقات الشراكة المستمرة بين البلدين وتؤكد الالتزام الذي لا يقبل التأويل من جانب الولايات المتحدة بضمان امن اسرائيل .

واضاف البيان ان المحادثات ستدور حول قضايا حيوية تتعلق بالأمن الاقليمي والعالمي بما فيها الملف الإيراني.

ووجه مصدر سياسي إسرائيلي انتقادا لرئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، قائلا :” إن السياسة التي انتهجها نتنياهو اتاحت لإيران التقدم في برنامجها النووي.

واضاف المصدر انه من المهم الان التنسيق مع واشنطن فيما يخص الملف الايراني.

وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي، استؤنفت في فيينا جولة سادسة من مفاوضات انطلقت في نيسان/ أبريل الماضي، لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى. وتعارض إسرائيل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب عام 2018.