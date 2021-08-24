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السيطرة على حريق ضخم في السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

الدفاع المدني بالسعودية

تمكنت طواقم الدفاع المدني في من السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة – جدة السريع.

ونجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة – جدة السريع نتيجة حادث مروري.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على “تويتر”: “تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع، ونتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات”.

كما تم تحويل المركبات على طريق مكة – جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب الحادث المروري.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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