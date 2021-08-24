السيطرة على حريق ضخم في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

تمكنت طواقم الدفاع المدني في السعودية من السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة – جدة السريع.

ونجح رجال الإطفاء السعوديون في السيطرة على حريق ضخم نشب مساء الاثنين في ناقلة مواد بترولية على طريق مكة – جدة السريع نتيجة حادث مروري.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على “تويتر”: “تمت السيطرة على حريق طريق مكة -جدة السريع، ونتج عنه احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات”.

كما تم تحويل المركبات على طريق مكة – جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم بسبب الحادث المروري.