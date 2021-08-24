"فورين بوليسي" الأمريكية تكشف ملامح حكم طالبان

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

قالت مجلة فورين بولسي الأمريكية، الإثنين، إن حركة طالبان تعتزم تشكيل مجلس مكون من 12 شخصا لحكم أفغانستان.



وتابعت "حركة طالبان تخطط لمنح بعض الوزارات التي تختارها لعدد من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة".

وأضافت "قياديان بارزان بحركة طالبان يرغبان في ضم أحمد مسعود إلى المجلس المستقبلي الحاكم في أفغانستان".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة طالبان، أنها تجري مشاورات جادة حول تشكيل الحكومة الأفغانية.

جاء ذلك بعد يوم من قول متحدث باسم الحركة إن هناك فرصة لجميع أطياف الشعب الأفغاني للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، بعد عملية عسكرية خاطفة استمرت 11 يوما ومنحتها سيطرة على الأغلبية العظمى من مدن البلاد