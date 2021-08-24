أفغانستان.. اختطاف طائرة اجلاء أوكرانية والتوجه بها الى احدى دول الجوار

وقال نائب وزير الخارجية يفغيني ينين، في بيان، "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي، ثم قاموا بسرقتها، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف ينين: "أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".



وأوضح ينين إلى أن "السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة".

ويتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابل، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.