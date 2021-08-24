انت الان تتابع خبر طقس العراق.. البصرة والناصرية يعاودان تسجيل حرارة قياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن توقعات الطقس في البلاد، مشيرة الى تسجيل درجات حرارة تقترب من نصف درجة الغليان في بعض المناطق.