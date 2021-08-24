لقاء قائديْ الجيشين الإثيوبي والصومالي.. تنسيق وتبادل خبرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي، بأديس أبابا نظيره الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، وبحثا التنسيق الأمني وتبادل الخبرات.

وناقش الجانبان -بحسب بيان لوزارة الدفاع الصومالية- "تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات".

وذكر بيان مقتضب للوزارة الصومالية أن القائدين العسكريين، بحثا خلال الاجتماع "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية".

وساعدت إثيوبيا الحكومة الصومالية في محاربة حركة الشباب الإرهابية؛ وتساهم بقواتها بشكل فعّال في بعثة عملية حفظ السلام، ضمن قوات الاتحاد الإفريقي بالصومال.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا وتعاونا وثيقا في عدة مجالات منها الاقتصاد والنقل، والأمن ومكافحة الإرهاب.

وتنظر الحكومة الصومالية في مقديشيو لإثيوبيا كصمام أمان لمنطقة القرن الأفريقي، وتكسب أهميتها الكبيرة لاحتضانها مقر الاتحاد الأفريقي.