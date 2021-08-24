إيران تقر رسميا باختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، بتعرض كاميرات المراقبة الموضوعة في سجن ايفين شمالي العاصمة طهران لـ"عملية اختراق".

واعترف رئيس هيئة السجون العامة في إيران، محمد مهدي حاج محمدي، بقيام مجموعة تابعة للمعارضة باختراق كاميرات المراقبة الموضوعة في سجن ايفين أحد أكبر السجون في البلاد.



وكتب حاج محمدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اطلعت عليها مراسلة ”الخليج 365” في طهران: "بخصوص صور سجن إيفين؛ أقبل المسؤولية عن هذه السلوكيات غير المقبولة والالتزام بمحاولة عدم تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية والتعامل بجدية مع المخالفين".



واكتفى بالقول: "أعتذر من الله عز وجل، وقائدنا (علي خامنئي) والشعب الإيراني وحراس السجن المحترمين الذين لن يتم تجاهل جهودهم بالطبع تحت تأثير هذه الأخطاء".



وتمكنت مجموعة تطلق على نفسها "عدالة الإمام علي" في الخارج من اختراق منظومة كاميرات المراقبة الموضوعة في سجن ايفين شمال طهران يوم السبت الماضي.



ويعتبر سجن إيفين، بالفارسية "اوين" من أشهر السجون في إيران، وجرى افتتاحه عام 1971، وشهد معظم الإعدامات الجماعية في صيف 1988 والتي راح ضحيتها حوالي 5 آلاف سجين في مختلف أنحاء البلاد.



وفيما يتعلق بعملية الاختراق، توقعت صحف إيرانية أن تكون الجماعة المختصة في اختراق المنظومة تمكنت من الحصول على الأرشيف الكامل لسجن ايفين والذي يضم معلومات خطيرة.



وقال موقع "امتداد" التابع لمعسكر الإصلاحيين: إن الأمر لا يتعلق فقط بنشر هذه الصور ومقاطع الفيديو "بل هناك وثائق أخرى ربما سقطت في أيدي المتسليين.

وحذر الموقع من أن اختراق هذه الكاميرات سيؤدي إلى مشكلة أمنية كبيرة للمؤسسات الأمنية في إيران.

واعتبر أن "اختراق كاميرات سجن ايفين لا يقل أهمية عن سرق الأرشيف النووي من قبل إسرائيل واستهداف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية".