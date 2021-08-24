مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن الفتى الفلسطيني قٌتل في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس؛ شمال الضفة الضفة الغربية، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.



ولفظ الشاب عماد حشاش أنفاسه الأخيرة، فجر اليوم بمستشفى رفيديا الحكومي، الذي نقل إليه بعد إصابته برصاصة حية في الرأس، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ولم يعترف الجيش الإسرائيلي بقتل الشاب الفلسطيني؛ لكنه قال إنه أطلق النار باتجاه "شخص مشبوه كان يحاول رمي شيء كبير على الجنود من أحد السطوح" خلال عملية عسكرية.

الجيش الإسرائيلي قال في بيان: "خلال عملية لقوات الجيش الليلة الماضية لاعتقال مطلوب فلسطيني في مخيم بلاطة في نابلس تعرضت القوات لإطلاق نار حية من أسطح المباني حيث رد الجنود بإطلاق نيرانهم نحو مصادر النيران".

وأضاف: "كما اندلعت أعمال شغب عنيفة شملت القاء الحجارة الأجسام المختلفة نحو القوات من أسطح مباني مجاورة حيث رصدت القوات مشتبهًا به يمسك بيديْه جسمًا كبيرًا محاولًا القاءه على جندي، كان يقف تحت المبنى، ورد أحد الجنود بإطلاق النار نحو المشتبه به ورصد إصابته".

وتابع: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا التي أكملت العملية واعتقلت المطلوب الأمني الفلسطيني".

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة في محافظة نابلس فجر اليوم لتنفيذ عمليات اعتقال قبل وقوع مواجهات مع السكان الفلسطينيين.

