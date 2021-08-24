إيطاليا.. 130 متّهماًَ بإشعال حرائق الغابات عمداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وحدة حماية الغابات التابعة للشرطة الإيطالية، عن الاشتباه فيما يقرب من 130 شخصاً، بإشعال حرائق الغابات عمداً هذا الصيف، وتم إلقاء القبض على أربعة منهم، وتكافح فرق الإطفاء في اليونان، حريقين جديدين، فيما تم إخماد 107 حرائق غابات في روسيا.



كما قامت الوحدة، بالإضافة إلى ذلك، برفع مخالفات إدارية بقيمة يبلغ مجموعها 530 ألف يورو (621 ألفاً و750 دولاراً)، تتعلق بحرائق الغابات، بحسب ما أعلنته شرطة الدرك الإيطالية في روما، أمس. واندلعت أغلب حرائق الغابات والأدغال، خلال الفترة بين يونيو وأغسطس، عن عمد أو بسبب الإهمال.

في اليونان، تكافح فرق الإطفاء بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه حريقين جديدين، جنوبي جزيرة إيفيا وفي شمال غربي أثينا.

وتمكنت فرق الإطفاء الروسية من إخماد 107 حرائق غابات امتدت على مساحة أكثر من 130 ألف هكتار، في غابات روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأعلنت السلطات الروسية، في بيان، أنه حتى منتصف الليلة قبل الماضية، شهدت روسيا اندلاع 163 حريقاً في الغابات على أراضٍ تبلغ مساحتها 1189186 هكتاراً، بينما لا تزال فرق الإطفاء تكافح النيران في 1.2 مليون هكتار أخرى.