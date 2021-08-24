شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور خطة رفع كفاءة مطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، إلى تطوير 235 مكتبا تموينيا لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 535 مكتبا، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتطوير ورفع كفاءة شركة السكر والصناعات التكاملية.

ونستعرض فيما يلى محاور رفع كفاءة وإعادة تأهيل شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفقا لما ورد بخطة الحكومة:

- استكمال تطوير مطحن المطرية بمنطقة شمال القاهرة

- البدء فى إحلال وتجديد مطحن التبين بمنطقة جنوب القاهرة

- إحلال وتجديد مطحن فاقوس بشرق الدلتا، وزيادة قدرة تخزين صومعة الزقازيق من 30 طنا إلى 40 طنا، بالإضافة إلى تدعيم أسطول الحركة والنقل

- تطوير وإعادة تأهيل مطحنى العاشر من رمضان و15 مايو بمنطقة وسط وغرب الدلتا

- تطوير مطحن سلندرات أسيوط بمنطقة مصر الوسطى

- إنشاء مجمع مطاحن بأرض طيبة الجديدة وصومعة بقدرة 30 ألف طن بمنطقة مصر العليا