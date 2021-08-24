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مقتل امرأة بإطلاق نار من أحد أقاربها في الكويت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

قتلت امرأة كويتية من قبل قريب لها، أثناء خروجها بصحبة ابنتها على طريق إسطبلات الوفرة في الكويت.

 

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، فإن المواطنة كانت بصحبة ابنتها، وتمت مطاردتها من قبل أحد أقاربها بالسيارة، ووجه عليهما سلاحا ناريا وأطلق النار فأصاب الأم بثلاث طلقات وفر هاربا.

 

وأبلغت الابنة عمليات الداخلية والإسعاف، وتم نقل "والدتها" إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.

 

ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني الذي تمكن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة البشعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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