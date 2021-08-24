بايدن ينظر في قرار تمديد "الانسحاب" من أفغانستان خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، إن الرئيس جو بايدن، سيقرر خلال الـ24 ساعة المقبلة تمديد مهلة الانسحاب من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس.



وكشف المسؤول الأمريكي، عن أن بعض مستشاري بايدن يرفضون تمديد مهلة الانسحاب من أفغانستان لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، طالبت فرنسا بتمديد عمليات الإجلاء من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس/آب الجاري.

واعتبر وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان تمديد عمليات الإجلاء أمرا ضروريا لإكمال العمليات الحالية.

وقال الوزير الفرنسي، :"نحن قلقون بشأن الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة في 31 أغسطس. هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال العمليات الحالية".

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، بعد عملية عسكرية خاطفة استمرت 11 يوما ومنحتها سيطرة على الأغلبية العظمى من مدن البلاد.

وبعد أيام على فرض طالبان سيطرتها من جديد، يبدو أنّ المستقبل السياسي لأفغانستان لا يثير قلق الأسرة الدولية بالقدر الذي تثيره حملات الإجلاء الفوضوية.