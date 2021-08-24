منذ نهاية يوليو.. البيت الأبيض: إجلاء 53 ألف شخص من أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

كشف البيت الأبيض مساء الإثنين، عن حصيلة عمليات الإجلاء من أفغانستان منذ يوليو الماضي، حيث بلغت 53 ألف شخص.



وأشار بيان للبيت الأبيض أنه تم إجلاء نحو 10900 شخصا من أفغانستان خلال الـ12 ساعة الماضية فقط.

وكان البنتاجون أعلن في وقت سابق أمس الإثنين، أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليا قبل مهلة 31 أغسطس/آب النهائية.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تجنّب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الردّ على الأسئلة المتعلّقة باحتمال إرجاء الموعد النهائي المقرّر للانسحاب في 31 أغسطس/آب، مكرّراً القول إنّ الإدارة الأمريكية تجري تقييماً للوضع "كلّ يوم بيومه".

ولفت سوليفان إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش الملف الأفغاني مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مكالمة هاتفية الإثنين.

وقال "نحن نبقى على اتّصال وثيق مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق إجلاء مواطنيهم والأفراد ذوي الأولوية".

وأعرب مستشار الأمن القومي عن قناعته بأنّ الولايات المتحدة لديها الوقت الكافي لإجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة أفغانستان، من دون أن تضطر لتمديد الموعد النهائي المقرّر للانسحاب.