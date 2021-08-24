شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية يتراجع بـ 0.7 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية، خلال شهر أغسطس الحالي، على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليستمر التراجع للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي، أن مؤشر ثقة المستهلكين المجمع سجل خلال الشهر الحالي 5ر102 نقطة، بتراجع قدره 7ر0 نقطة عن الشهر السابق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي تتخطى فيه أعداد الإصابة اليومية بكورونا 1000 إصابة للأسبوع السابع على التوالي، مع تفشي سلالة دلتا المتحورة بشكل أساسي.

وبلغ المؤشر الفرعي لتقييم المواطنين للظروف الاقتصادية 77 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 82 في يوليو، في حين بلغ المؤشر الذي يقيس ثقة المواطنين تجاه الظروف الاقتصادية في المستقبل 90 نقطة مقابل 92 نقطة الشهر الماضي.