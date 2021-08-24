الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط.. نقف صفا واحدا مع السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دانت الإمارات بقوة محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط السعودية بطائرة مسيرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف العربي.

وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط، جنوب المملكة.

وجدّدت الإمارات عبر بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

البيان أشار إلى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، كما يستهدف إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

واعتبر البيان أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة، يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفجر اليوم أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المسيرة المفخخة، التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، واسعة، أكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

