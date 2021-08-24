شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تنجح في إجلاء رعاياها العالقين بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نجحت مصر مساء الإثنين، في إجلاء رعاياها العالقين بأفغانستان، عقب سيطرة حركة طالبان على مطار كابول.



ووصلت مساء اليوم طائرة مصرية إلى مطار القاهرة الدولي، تقل 43 مصريا كانوا عالقين في أفغانستان.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، بعد عملية عسكرية خاطفة استمرت 11 يوما ومنحتها سيطرة على الأغلبية العظمى من مدن البلاد.

وتسارع الدول العالم الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.