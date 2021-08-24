شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار جنيه لإتاحة أسرة الرعاية المركزة بأقسام الطوارئ والأطفال والحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، تخصيص نحو 600 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة و420 حضانة أطفال، بالإضافة إلى 421 سرير رعاية أطفال.

وتستهدف الحكومة، عبر مبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، التوسع فى إتاحة أسرة الرعاية المركزة وخاصة بأقسام الطوارئ ورعاية الأطفال والحضانات باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه.

وتشمل المستهدفات زيادة الأسرة بأقسام الطوارئ (139 سريرا للرعاية المركزة)، وزيادة أعداد الأسرة بأقسام الرعايات المركزة فى 170 مستشفى، وأسرة أقسام رعاية الأطفال فى 28 مستشفى، وأسرة أقسام الحضانات فى 64 مستشفى، وأسرة قسم الحروق فى 23 مستشفى، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة وحدة محاليل وتغذية وريدية فى 29 مستشفى.