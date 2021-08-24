حمدوك يؤكد الاهتمام بقيم المواطنة والتنمية المتوازنة بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم-(أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على اهتمام الدولة بقيم المواطنة وتعزيز السلم الاجتماعي والحرص على التخطيط التنموي المتوازن.

جاء ذلك لدى لقائه مع وفد من قيادات قبائل دار حمر، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون بما يحفظ النسيج الاجتماعي الفريد بين مكونات ولاية غرب كردفان بما يحقق قيم السلام والعدالة.

وتطرق اللقاء لمبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق للأمام)، وكيفية تجويدها والملاحظات التي أبداها المجتمع السوداني.

وأكد رئيس الوزراء السوداني على أنها مبادرة لجميع السودانيين ومن حقهم التعامل معها بالتعديل حذفا وإضافة بما يضمن تجويدها ونجاحها في تحقيق أهدافها.

وناقش اللقاء مؤتمر الحكم والإدارة المزمع عقده الشهر القادم، وضرورة مساهمة جميع قطاعات السودانيين بكافة أطيافهم وفئاتهم به بما يحقق الهدف المرجو منه.​